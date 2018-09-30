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413 дней войны в Абхазии в объективе

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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (56)
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Новости

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  • 14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов
  • В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме
  • Но 18 августа Сухум захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра
  • 6 октября – освобождение Гагры. Но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии
  • На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчиры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии
  • 3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно
  • 30 ноября - освобождение села Кочара Очамчирского района
  • 14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли
  • 5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно
  • 15 - 16 марта - наступательная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно
  • 26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС РА эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений
  • 22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины
  • 24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли
  • 15-18 июня в Москве при посредничестве РФ прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня
  • 2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек
  • Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчира - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении
  • Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчира - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении
  • 27 июля в Сочи подписали соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением
  • 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии
  • 16 сентября - наступления на Очамчирском фронте
  • 17 сентября - на Гумистинском фронте, форсирована река Гумиста
  • 21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчирском фронте
  • 27 сентября освобождена столица Абхазии
  • 30 сентября – освобождена Абхазия
  • 30 сентября считается Днем Победы и Независимости Абхазии
© Фото : предоставлено музеем Боевой Славы
14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию Абхазии.

В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Г умистинском и Восточном.

6 октября – освобождение Гагры. Но затем последовал ряд неудачных освободительных операций Абхазской армии. Несмотря на большие потери, Абхазская армия продолжала свой путь к победе.

2 июля начались наступления Абхазской армии на Восточном и Гумистинском фронтах.

16 сентября – начало последней освободительной операции абхазских войск.

27 сентября 1993 года – освобожден Сухум. 30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (56)


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