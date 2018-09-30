413 дней войны в Абхазии в объективе

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию Абхазии.

В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Г умистинском и Восточном.

6 октября – освобождение Гагры. Но затем последовал ряд неудачных освободительных операций Абхазской армии. Несмотря на большие потери, Абхазская армия продолжала свой путь к победе.

2 июля начались наступления Абхазской армии на Восточном и Гумистинском фронтах.

16 сентября – начало последней освободительной операции абхазских войск.

27 сентября 1993 года – освобожден Сухум. 30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.