Взрыв в тундре: на Ямале нашли гигантскую воронку

Такая форма рельефа образуется в условиях вечной мерзлоты при разрыве гидролакколита — бугра, внутри которого лед и газ.
Почва разрывается, когда давление внутри превышает 12 атмосфер.
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Такая форма рельефа образуется в условиях вечной мерзлоты при разрыве гидролакколита — бугра, внутри которого лед и газ.
Почва разрывается, когда давление внутри превышает 12 атмосфер.
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