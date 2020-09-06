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Взрыв в тундре: на Ямале нашли гигантскую воронку

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С 2014 года это уже семнадцатый подобный провал в почве, который обнаружили в российском регионе. По словам специалистов, новая воронка отлично подходит для детального изучения.

Такая форма рельефа образуется в условиях вечной мерзлоты при разрыве гидролакколита — бугра, внутри которого лед и газ.

Почва разрывается, когда давление внутри превышает 12 атмосфер.


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