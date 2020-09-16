15:54 16 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.93
  • EUR88.86
Поиск
Мультимедиа

Пикник на обочине: хасиды развлекаются на белорусско-украинской границе

Получить короткую ссылку
3810
Новости
Все новости
Все новости
© Видео
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/10/1030951014.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/multimedia/20200916/1030951112/Piknik-na-obochine-khasidy-razvlekayutsya-na-belorussko-ukrainskoy-granitse.html

Хасиды-паломники "застряли" на белорусско-украинской границе, но не оставляют попыток попасть в Умань. Смотрите на видео, какой пикник организовали израильтяне и как они там развлекаются.

Один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана, или Еврейский Новый год, в 2020 году наступает 19 сентября и отмечается два дня. 

Украинская Умань традиционно становится местом паломничества евреев на Рош Ха-Шана.

Хасидизм (буквальный перевод "учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое придает особенное значение эмоциональному постижению Бога.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Золотые мячи: топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов
"Ураган" для "неприятеля": как прошли стрельбы артиллеристов в Бурятии
Статистика населения Абхазии
Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться