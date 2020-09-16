Пикник на обочине: хасиды развлекаются на белорусско-украинской границе

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Хасиды-паломники "застряли" на белорусско-украинской границе, но не оставляют попыток попасть в Умань. Смотрите на видео, какой пикник организовали израильтяне и как они там развлекаются.
Один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана, или Еврейский Новый год, в 2020 году наступает 19 сентября и отмечается два дня.
Украинская Умань традиционно становится местом паломничества евреев на Рош Ха-Шана.
Хасидизм (буквальный перевод "учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое придает особенное значение эмоциональному постижению Бога.