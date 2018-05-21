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Наивные путешественники: вне игры

Победный пенальти в ворота Романа Березовского

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Мечты должны сбываться. Даже если для этого придется злоупотребить служебным положением, как это произошло с “наивным путешественником” Маратом

Конечно, пробить пенальти самому настоящему вратарю на самом настоящем футбольном поле еще можно попытаться. Но забить гол? Здесь надо постараться. В случае Марата это означало сперва уговорить Романа Березовского на невинное интервью, затем напроситься в гости на тренировочную базу "Динамо", а уже туда явиться в бутсах и с группой поддержки в виде игроков футбольного клуба "Турайда". Естественно, такому напору Березовский не смог противостоять и покорно занял место в воротах.

Ах да, еще одна деталь! Тренировал Марата и руководил процессом тренер Олег Кононов. Как такое стало возможно — читайте в хронике "Наивных путешественников: Вне игры".

Теги:
Москва



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