Ростов-на-Дону: архитектурные излишества и смешение стилей

Капризный Ростов-на-Дону неохотно открывал нам свое истинное лицо. Общая картинка не складывалась, не хватало объединяющей концепции. На помощь пришел местный краевед, который сформулировал противоречивый, но понятный тезис: прекрасное сочетание несочетаемого. Все стало на свои места!

В Ростове безумно интересная архитектура. Такого вы нигде больше не встретите. На улицах города — сумасшедшее смешение стилей. За долгую историю в Ростов-на-Дону приезжали и селились здесь богатые купцы, и каждый строил себе дом так, как ему хотелось. Кто-то как во Франции, кому-то нравилась Германия… А в итоге получилась гармоничная эклектика.