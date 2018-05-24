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Наивные путешественники: вне игры

Красавица Самара с высоты птичьего полета

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  • Улицы и здания Самары в окрестностях реки Волги
  • Улицы и здания Самары в окрестностях реки Волги.
  • Река Волга в Самаре
  • Города России. Самара
  • Города России. Самара
  • Города России. Самара
  • Города России. Самара
© Sputnik . Константин Чалабов
Баржа на Волге в Самаре. Слева - церковь Георгия Победоносца.

Понять всю красоту города можно, только взглянув на него с самой высокой точки

Очень непросто разобраться в устройстве города за один непродолжительный визит. Например, о том, что в Самаре есть метро, "наивные путешественники" и вовсе узнали за пару часов до отъезда — от таксиста, а сам город никак не намекал на существование подземного общественного транспорта.

Еще одна загадка — это структура города. Нельзя просто спросить прохожего: а где центр города? Всегда последует вопрос с уточнением, какой именно центр мы ищем — исторический, географический, культурный? В итоге приходилось открывать в телефоне карты и смотреть на городские хитросплетения с высоты птичьего полета.

А у вас есть возможность с подобного ракурса посмотреть не просто на карту, а увидеть саму красавицу Самару.




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