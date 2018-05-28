Нижнему Новгороду нужны победы Уругвая и Аргентины — эксклюзив от губернатора

Нижний Новгород готов к проведению чемпионата мира. К сожалению, исход футбольных баталий непредсказуем, а ведь именно от результатов в группе зависит, сколько раз город примет на своем стадионе игры ЧМ-2018. Поэтому глава Нижегородской области Глеб Никитин собирается болеть не только за российских футболистов, но и за сборные Уругвая и Аргентины. Для первой в Нижнем Новгороде обустроена тренировочная база, и футболисты этой сборной уже стали родными для города, а успехи второй выведут на поле нового стадиона легендарного Лионеля Месси.