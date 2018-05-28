11:14 28 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
naiv
Наивные путешественники: вне игры

Неофициальная столица уличного искусства

Получить короткую ссылку
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Портрет Максима Горького, выполненный из полосок клейкой ленты на скучной сетке забора спортивной площадки.
  • Организатор нижегородского арт-проекта “Место” уличный художник Никита Nomerz
  • Произведение стрит-арта на жилом здании в исторической части Нижнего Новгорода
  • Произведение стрит-арта на жилом здании в исторической части Нижнего Новгорода
  • Организатор нижегородского арт-проекта “Место” уличный художник Никита Nomerz
  • Композиция “Открыто”. Автор Михаил Wert159 из Владивостока
  • Произведение нижегородца Андрея Оленева
  • Произведение стрит-арта на жилом здании в исторической части Нижнего Новгорода
  • Художник Никита Nomerz с Наивными путешественниками Маратом и Аней
© Sputnik .
Портрет Максима Горького, выполненный из полосок клейкой ленты на скучной сетке забора спортивной площадки.

Уличная живопись нижегородского арт-проекта “Место”

Российские города любят столичный статус. Есть столицы культурные, промышленные, морские, туристические. Нижний Новгород можно смело назвать столицей уличного искусства. Пока еще неофициальной, но сами произведения нижегородских мастеров стрит-арта украшают историческую часть города на законных основаниях. Изменить отношение властей и жителей к граффити удалось талантливому уличному художнику Никите, известному под творческим псевдонимом Nomerz. В 2017 году Никита организовал первый арт-проект “Место”, в рамках которого уличные художники расписали десятки зданий в Нижнем Новгороде.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Автомобиль Волга
Выставка "Мини-мир 2018" в Эстонии
Сергей Кочетков о проекте Ты супер!: Теперь все они наши дети, и мы будем им помогать
Кочетков о проекте "Ты супер!": теперь все они наши дети, и мы будем им помогать
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia