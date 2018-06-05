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Наивные путешественники: вне игры
Ахрик Цвейба и Марта Касем на стадионе Фишт

С Цвейба по "Фишту": футболист из Абхазии прогулялся по сочинскому стадиону

© Sputnik .
Наивные путешественники: вне игры
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Как превратить болота в футбольное поле? Почему защитник из Гудауты гнет пальцы в обратную сторону? Кто победит в паре "Испания - Португалия"?

Sputnik, Марат Касем, Анна Неделько, Тимур Селиванов. 

Футболист из Гудауты, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба провел для "Наивных путешественников" экскурсию по сочинскому стадиону "Фишт". Ветеран футбола рассказал, как курортная столица России готовится к чемпионату мира и почему нельзя предсказать исходы матчей.

- Вы помните, что было на месте этого стадиона?

— Здесь когда-то жили староверы. Все было заболочено. Но, когда Россия начала готовиться к Олимпиаде, этот район преобразился. Сегодня здесь стоят Олимпийская деревня, гостиничные комплексы – и "Фишт". Землю на это поле привозили со всей России, но не просто сгружали самосвалами. Почву изучали, подбирали по сочинскому климату, чтобы трава на поле не зачахла. Была длительная работа, не тяп-ляп, все требования ФИФА выполнены.

- А какой стадион, где вам удалось поиграть, самый любимый?

— Конечно, лучше всего запоминаются места, где прошли выигрышные матчи. Поэтому мой любимый стадион – Киевский Центральный, сейчас он называется "Олимпийский". Там я стал чемпионом Советского Союза, обладателем Кубка СССР. А стадион, на котором сыграешь плохо, даже если он безупречен, забывается.

Поездка в больницу на Роллс-Ройсе
© Sputnik .
Гламурная поездка в больницу на "Роллс-Ройсе"

- Какие у футболистов профессиональные травмы?

— Это непредсказуемо. Можно на ровном месте упасть, можно в подкате потянуть связку. Казалось бы, в футбол руками не играют, но у меня на каждой руке – по пальцу-инвалиду, в обратную сторону гнутся. А сколько в истории футбола было случаев с еще более плачевным результатом? Но ты выбрал эту судьбу, играешь и не думаешь о травмах.

- А какой вы болельщик? Нет ли у вас чувства: "На их месте должен быть я"?

— Конечно, когда выходишь на поле, ты чувствуешь невозможный драйв, волнение, как у скаковой лошади. Это классно! Но природу не обманешь, мое время как игрока прошло. Наблюдать со стороны тоже здорово, можно наслаждаться игрой и с трибун, оценивать, как бы сыграл в той или иной ситуации. Со стороны, сидя в кресле, это просчитывать, конечно, легче. А игрок на поле должен мыслить и решать на бегу.

- Первый матч, который пройдет на "Фиште", – Испания против Португалии. Как считаете, кто выиграет?

— Это две футбольные страны, поэтому выбрать между ними сложно. Конечно, испанцы по составу сильней, но дело здесь не в звездном составе, а в подготовке и удаче. Помню, чемпионат Европы в 92-м году выиграли датчане, которые даже не прошли отборочный цикл. Должна была ехать Югославия, но там началась война, и команда из Дании их заменила. От датчан никто ничего не требовал, они с хорошим расслабленным настроением вышли на поле – и выиграли! Поэтому предсказывать ничего не буду.

Ахрик Цвейба с наивными путешественниками Анной и Маратом в Сочи
© Sputnik .
Ахрик Цвейба с "наивными путешественниками" Анной и Маратом в Сочи

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ее жители?

"Наивные путешественники" – проект в меньшей степени о футболе и в большей – о российских городах и стране в целом.

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