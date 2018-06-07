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Наивные путешественники: вне игры
Солистка группы Город 312 Светлана Назаренко

"Локомотив" против "Спартака" — футбольные пристрастия группы "Город 312"

© Sputnik .
Наивные путешественники: вне игры
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Известная певица Светлана Назаренко, выступающая в группе "Город 312" под псевдонимом Ая, болеет за "Локомотив" и верит в успех сборной России

"Наивные путешественники" в Санкт-Петербурге встретились с певицей Светланой Назаренко. Несмотря на жесткий гастрольный график, она задержалась в городе, и мы преподнесли ей ответный подарок — прогулку по крышам. Певица была в восторге от видов и на одной из крыш дала интервью — рассказала, какие виды спорта любит, и сделала смелые прогнозы на предстоящий Чемпионат мира по футболу.

"Я люблю виндсерфинг. Хитро выбрала самый безопасный вид спорта: об воду с маленькой высоты разбиться невозможно. На первом этапе я сажала синяки от неправильного падения в воду, еще пару раз получила мачтой по голове. Однажды попала в шторм. Оказалось, что от дождя очень устаешь, а волны не дают возможности расслабиться… У меня плохой вестибулярный аппарат, укачивало жутко", — рассказывает Светлана.

Помимо виндсерфинга певица занимается йогой, но считает ее скорее физкультурой, чем видом спорта: "Приятно осознавать, что физические нагрузки даются мне легко. Вот сейчас мы поднялись на крышу по лестнице, а я не устала. Хотя на хорошую физическую форму влияет и то, что я не курю и не пью".

Солистка группы “Город 312“ Светлана Назаренко
© Sputnik .
Светлана Назаренко: в моей жизни не было волшебного блюдца с голубой каемочкой

Кроме того, Назаренко умеет кататься на коньках.

"Многие мои друзья болеют горными или беговыми лыжами, а я вот лыжи не люблю. Предпочитаю летние виды спорта, в том числе футбол. Наш клавишник Дмитрий и басист Леонид — фанаты футбола. Мне иногда кажется, что творчество у них стоит на втором месте после него. Они много лет преданно болеют за "Спартак", но я их не поддерживаю. На одном из матчей "Локомотива" мы познакомились с бывшим президентом клуба Николаем Алексеевичем Наумовым. Оказалось, что он тоже из Кыргызстана, много лет жил и работал в Бишкеке. У меня дома хранится его подарок — фирменная футболка, на которой написано "Ая 312". Тогда я поняла, что у меня должна быть своя команда, и стала болеть за "Локомотив", — вспоминает певица.

Назаренко утверждает, что футбольные пристрастия не влияют на работу группы. Приближается чемпионат мира, и все участники коллектива будут болеть за сборную России. Светлана Назаренко сделала и свой персональный прогноз относительно исхода баталий. "Я верю, что сборная России дойдет до полуфинала", — говорит она. Что ж, совсем скоро мы узнаем, права ли певица.

Наивные путешественники на стадионе
© Sputnik .
На чемпионат мира в страну, которая держит свое слово

По городам ЧМ-2018 в России

"Наивные путешественники" — это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы ЧМ, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата, кроме футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе, а в большей — о российских городах и стране в целом.




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  • Вторая Азербайджанская международная Оборонная Выставка ADEX 2016, фото из архива
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    Азербайджанскую продукцию военного назначения представят на международной выставке EUROSATORY-2018 в Париже.

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