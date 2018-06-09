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Наивные путешественники: вне игры

Ситора Фармонова зажигает в самарском такси

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Звезда КВН из Узбекистана прокатилась в уникальном караоке-такси города Самары

Специальный гость из Узбекистана, участница команды КВН "Азия MIX", актриса и певица Ситора Фармонова провела несколько дней в Самаре с командой "Наивные путешественники". Нашему именитому гостю мы подготовили сюрприз — зажигательную поездку в самарском караоке-такси Party Car.

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.




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