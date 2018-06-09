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Наивные путешественники: вне игры

Тёртая лиса и предсказание судьбы в центре Саранска

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© Sputnik .

Марат и Аня прошлись по необычному мосту и потерли нос лисе, исполняющей желания.

Путешествуя по Саранску, команда "Наивные путешественники" нашла интересный арт-объект. Это мост, который переброшен не через реку, а через пешеходную зону. Оказалось, что он не обычный, а волшебный! Пройдя по нему, нужно обязательно потереть мордочку и хвост символу Саранска – лисе, которая сидит прямо на ограждении и готова исполнить самое заветное желание, потому что лиса в Саранске совсем не хитрая, а, наоборот, добрая и дружелюбная. О том, что загадали Марат и Аня, смотрите в видеоотчете.

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.




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