Схватить девушку за коленку, или Как победить страх высоты

Восторг для Ани и стресс для Марата! Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролет над водой, а именно 861 метр! "Наивные путешественники" протестировали канатную дорогу и оценили прекраснейшие виды города и стрелки, где пересекаются две могучие реки — Волга и Ока, — а Марату в очередной раз пришлось преодолевать страх высоты.

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.