Питерский Бочелли считает себя обычным парнишкой

Команда "наивных путешественников" познакомилась с оперным певцом Олегом Крикуном и узнала, чем его покорил город на Неве

Человек с уникальным голосом Олег Крикун переехал в Питер три года назад и уже по праву называет себя "питерским парнишкой". Аня и Марат узнали, чем именно покорил нашего героя город на Неве, в чем феномен петербуржцев и кто такой Леонид-познакомились-в-маршрутке. "Наивные путешественники" не могли отпустить Олега без песни.

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.