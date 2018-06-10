13:13 10 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.67
  • EUR73.79
Поиск
naivnaiv
Наивные путешественники: вне игры

В поисках Янтарной комнаты на пляже: советы кладоискателю

Получить короткую ссылку
0 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik .

Аня и Марат приехали в Светлогорск, чтобы поздороваться с морем и найти янтарь

Светлогорск, Калининградская область! Тихий живописный городок на балтийском побережье… Именно сюда отправились Аня и Марат, чтобы поздороваться с морем и найти янтарь прямо на берегу. Чем обернулись поиски и какой подарок Марат сделал Ане — смотрите в видеоотчете "наивных путешественников".

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прощай, купальник: "Мисс Америка" не будет прежней
Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака
Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia