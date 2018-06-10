В Кафедральном соборе обнаружен "сушеный гуманоид"

Аня и Марат выяснили, как звучат колокола Кафедрального собора и кто лежит на подоконнике у художника

Побывать в Калининграде и не посетить Кафедральный собор и могилу легендарного философа Иммануила Канта — практически преступление, поэтому команда "наивных путешественников" не могла не исследовать эти ключевые достопримечательности. Аня и Марат побывали по территории храма, заглянули в мастерскую художника и забрались на крышу. Как звучат колокола Кафедрального собора и кто лежит на подоконнике у художника — смотрите в видеоотчете "наивных путешественников".

По городам чемпионата мира по футболу в России

"Наивные путешественники" – это команда иностранных журналистов, которые пишут на русском языке для русскоязычных читателей, живущих за рубежом. Чемпионат мира по футболу стал отличным поводом отправиться в поездку по России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга игры пройдут еще в девяти городах, а это уже настоящее путешествие!

В каждом городе путешественники посещают стадионы чемпионата, встречаются с известными футболистами, тренерами и российскими знаменитостями. Как приняли и какое впечатление произвели российские города? Что ждет гостей чемпионата помимо футбола? Насколько удобна Россия для путешествий и гостеприимны ли ее жители?

"Наивные путешественники" — проект в меньшей степени о футболе и в большей — о российских городах и стране в целом.