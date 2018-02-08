Вспоминая Вячеслава Тихонова: мгновения и роли народного артиста

Восьмого февраля 1928 года родился великий актер, Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, чей образ для миллионов людей связан с образом честного советского шпиона. Именно роль Штирлица принесла актеру всенародную любовь.

Sputnik Молдова в день рождения великого актера Вячеслава Тихонова рассказывает о его жизни и работе в кино.

Вячеслав Тихонов появился на свет 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад (Московская область), отец его работал на фабрике, а мама была воспитательницей в детском саду. Тихонову исполнилось 13 лет, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война. Будущий актер поступил в ремесленное училище на специализацию "токарь". Продолжив работу по специальности, он выполнял на заводе военные заказы для советского фронта.

Вопреки мечтам родителей о поступлении сына в Сельскохозяйственную академию, Тихонов решил поступать во ВГИК. Однако в институт его приняли не сразу, сославшись на отсутствие фотогеничности.Ситуацию спас будущий наставник Тихонова Борис Бибиков, взяв к себе на курс после окончания набора. Тихонов оправдал надежды наставника, с отличием окончил ВГИК, затем в 1950 году поступил на работу в Театр-студию киноактера. На счету у Вячеслава Тихонова множество ярких ролей в кино, главных и второстепенных, но при этом ни одной проходной работы.

Театр

Несмотря на все предпосылки, Тихонов не стал театральной звездой. В Театре-студии киноактера, где он прослужил десять лет, режиссеры использовали главным образом яркие внешние данные артиста, не выявляя его творческих возможностей. Но Тихонову все же удалось заявить в полныйголос о своем даровании, сыграв Медведя в поставленном Эрастом Павловичем Гариным спектакле "Обыкновенное чудо" по пьесе Е.Л.Шварца. Еще одной заметной театральной работой начинающего актера стала чеховская"Попрыгунья", где он исполнил роль Рябовского.

Кино

Будучи студентом, Вячеслав Тихонов удостоился Сталинской премии за роль Володи Осьмухина в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия". Именно на съемках этой картины Тихонов познакомился с будущей супругой Нонной Мордюковой. Славу кинозвезды Тихонову принесла роль простого деревенского парня Матвея Морозова в фильме Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове". Потом была знаменитая картина "Доживем до понедельника". В этот период Тихонов женится во второй раз. Дочь от последнего брака Анна также пошла по стопам отца, став актрисой.

Картина "Война и мир" Сергея Бондарчука стала эпохальной для Вячеслава Тихонова. В ней он сыграл роль князя Андрея Болконского. Эпопея снималась четыре года, работа оказалась сложной. "Война и мир" получила множество наград, в том числе и премию "Оскар".

© Sputnik. Юрий Абрамочкин Артист Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского

В 70-е годы на экраны вышла самая "звездная" работа Вячеслава Тихонова — роль Исаева в телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Образ Штирлица был создан настолько достоверно, что в реальность его существования поверили миллионы зрителей.

Похожую на Штирлица роль, но не рядового, а руководящего сотрудника советских спецслужб актер исполнил через десять лет в телесериале "ТАСС уполномочен заявить…" по роману того же Юлиана Семенова.

Позже Вячеслав Тихонов сыграл ряд разноплановых ролей: в картине Станислава Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо", в комедийном фильме "По улицам комод водили" режиссера Марка Генина, в военной драме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", в фильме Марка Захарова "Убить дракона". Последняя работа Вячеслава Тихонова — Всеволод Константинович в картине Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2". До выхода фильма на экран актер не дожил.

Жизнь за кадром

Последние годы жизни Вячеслав Тихонов провел на Николиной горе, на своей даче. Это было его любимым местом для отдыха. С легкой руки журналистов актера в этот период жизни прозвали "великим отшельником", и эти годы оказались полны радостных событий. В 2005 году Вячеслав Тихонов стал дважды дедом, внуков-близнецов.

В документальном фильме "Последний герой. Вячеслав Тихонов", оглядываясь на прожитые годы, актер сказал: "Я вот сейчас оглядываюсь назад, вся жизнь прошла в экзаменах. То в школе, то в институте, то первые роли, на которые утверждали… Каждый раз экзамен, каждый раз волнение: да или нет, быть или не быть…"

В декабре 2009 Вячеслав Тихонов ушел из жизни. Актеру был 81 год.