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Города мира. Сеул

Блюда из собак в Пхенчхане больше не рекламируют, но угощать не перестанут

© Sputnik. Мария Плотникова
Новости
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Ежегодно жители Южной Кореи съедают до миллиона собак, блюда из этого мяса считаются деликатесом.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Двенадцать ресторанов в Пхенчхане, специализирующихся на блюдах из собак, проигнорировали требование прекратить подавать еду на время Олимпийских игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Чиновники столкнулись с потоком жалоб от владельцев заведений. По словам местного чиновника Ли Ен Бэ, поначалу некоторые кафе стали подавать вместо собачьего мяса свинину, однако, столкнувшись с падением продаж, отказались от этой идеи. Чтобы не испугать иностранцев, рекламу еды из собачатины заменили на указатели нейтральных блюд вроде козьего супа.

По мнению корейцев, мясо собак благотворно влияет на здоровье. Тем не менее, зоозащитники уже неоднократно запускали онлайн-петиции с призывом запретить есть собак, а также проводили протестные акции в Сеуле.




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