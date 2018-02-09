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Спортивный арбитражный суд (CAS)

Иски 47 российских спортсменов о недопуске к Олимпийским играм отклонены

FABRICE COFFRINI / AFP
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Российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: что дальше (24)
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CAS отклонил все апелляции россиян на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Корее отклонила апелляции двух групп россиян (в первую были объединены дела 32 спортсменов, во вторую — 13 спортсменов и двух тренеров) против Международного олимпийского комитета, который ранее не предоставил им приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

Подготовка к Олимпийским играм 2018 в Пхенчхане
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Выездную панель CAS составляли три арбитра: канадка Кэрол Робертс (ее глава), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

В своем решении CAS отмечает, что "процесс, созданный МОК по учреждению списков приглашений на Игры-2018 для россиян в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) нельзя назвать санкцией, это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям".

"Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России", — говорится в релизе CAS.

В свою очередь, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди отметил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) является приятной новостью.

Темы:
Российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: что дальше (24)



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