Светлана Смыр об отце: академик Смыр внес вклад в борьбу с раком и СПИДом

О профессиональной деятельности, научных достижениях, о человеческих качествах академика Владимира Смыр в день его 85-летия на радио Sputnik Абхазия вспоминала его дочь Светлана Смыр.

"Он очень любил заниматься наукой, сделал много экспериментальных посадок, начиная от Поти. Посадки растений у него были на горе Ахбюк, в урочищах Рицинского национального парка, в родном селе Анхуа. Он занимался лекарственными растениями, которые содержат противораковые вещества. Ему даже из Китая привозили семена. На базе Всероссиийского научно-исследовательского Института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), на экспериментальном заводе выявляли и изучали препараты Винкрестин, Винбластин, которые входят в схемы лечения раковых заболеваний. Свою кандидатскую степень он защитил по олеандру, который у нас является декоративным растением. В олеандре нашли сердечные гликозиды, которые использовали в препаратах. Его докторская работа была против СПИДа и раковых заболеваний", — вспоминает Светлана Смыр.

9 февраля исполняется 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, основателя и директора Абхазского научно-исследовательского Института лекарственных растений Владимира Смыр.