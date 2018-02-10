ВВС Израиля совершили второй за день налет на Сирию

Авианалет сопровождался массированным огнем с земли, который активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Двенадцать целей на территории Сирии атакованы израильской авиацией в ходе второй за день волны бомбардировок, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Вторая волна бомбардировок последовала за уничтожением в предрассветные часы иранского пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был сбит над Израилем.

"Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии", — сказано в сводке об операции.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.