Министр спорта Украины призывает граждан не ехать в Россию, особенно на ЧМ

Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины работают над официальными заявлениями к гражданам страны с призывом не ехать на чемпионат мира по футболу в России.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Воздержаться от поездок в России, особенно во время чемпионата мира по футболу, посоветовал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Жданова в эфире канала "Прямой".

"Я прошу не ехать в Россию из-за футбола — это нонсенс", — отметил чиновник.

По словам Жданова, министерство спорта Украины сделало все, чтобы мундиаль не состоялся в России, однако возможности ведомства ограничены. При этом он не уточнил, что конкретно было для этого сделано.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. В октябре 2017 года в последнем матче своей отборочной группы сборная Украины по футболу уступила Хорватии со счетом 2:0 и в итоге заняла третье место. Это поражение лишило украинскую команду шансов принять участие в мундиале.