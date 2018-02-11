Ассалам алейкум от Роналду: нападающему Португалии "перепала" папаха

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Нападающий Сборной Португалии подарил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову мяч и футбольную форму, а Роналду в ответ получил папаху. Видео встречи двух спортсменов опубликовано на странице Нурмагомедова в Instagram, сообщает РИА Новости.
"Обменялись подарками. Ну вы поняли кто кому что подарил", — написал он.
Роналду поприветствовал подписчиков канала Нурмагомедова словами "Ассаламу алейкум".
"В этой футболке сегодня Роналду оформил хет-трик, этот подарок займёт в моей коллекции особое место", — написал Нурмагомедов под другим фото.
Российский боец встретился со звездой "Реал Мадрида" после матча чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Мадридский клуб выиграл со счетом 5:2.