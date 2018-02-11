Ассалам алейкум от Роналду: нападающему Португалии "перепала" папаха

Российской боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с нападающим "Реал Мадрида" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Нападающий Сборной Португалии подарил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову мяч и футбольную форму, а Роналду в ответ получил папаху. Видео встречи двух спортсменов опубликовано на странице Нурмагомедова в Instagram, сообщает РИА Новости.

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Feb 10, 2018 at 6:10pm PST

"Обменялись подарками. Ну вы поняли кто кому что подарил", — написал он.

Роналду поприветствовал подписчиков канала Нурмагомедова словами "Ассаламу алейкум".

"В этой футболке сегодня Роналду оформил хет-трик, этот подарок займёт в моей коллекции особое место", — написал Нурмагомедов под другим фото.

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Feb 10, 2018 at 5:42pm PST

Российский боец встретился со звездой "Реал Мадрида" после матча чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Мадридский клуб выиграл со счетом 5:2.