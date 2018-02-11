19:03 11 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Лягушка в пруду

Каждому Ромео по лягушке: боливийские зоологи ищут пару своему питомцу

© РИА Новости / Константин Чалабов
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Боливийские зоологи создали профайл в приложении для знакомств Match одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Самец сеуэнкасской водяной лягушки Ромео может стать последним представителем своего вида, который живет до 15 лет, а Ромео уже 11, и ему срочно нужно найти самку, сообщает РИА Новости.

На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.

Зоологи также надеются, что когда люди попадут на страницу Ромео, то захотят сделать пожертвование и помочь сохранить вымирающий вид.

В прошлом году ученые завели аккаунт в Tinder последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
Кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia