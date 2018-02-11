Каждому Ромео по лягушке: боливийские зоологи ищут пару своему питомцу

Боливийские зоологи создали профайл в приложении для знакомств Match одиннадцатилетнему самцу сеуэнкасской водяной лягушки по кличке Ромео.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Самец сеуэнкасской водяной лягушки Ромео может стать последним представителем своего вида, который живет до 15 лет, а Ромео уже 11, и ему срочно нужно найти самку, сообщает РИА Новости.

На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.

Зоологи также надеются, что когда люди попадут на страницу Ромео, то захотят сделать пожертвование и помочь сохранить вымирающий вид.

В прошлом году ученые завели аккаунт в Tinder последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан.