Каждому Ромео по лягушке: боливийские зоологи ищут пару своему питомцу

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Самец сеуэнкасской водяной лягушки Ромео может стать последним представителем своего вида, который живет до 15 лет, а Ромео уже 11, и ему срочно нужно найти самку, сообщает РИА Новости.
He's suave. He's sexy. He's green. This Romeo needs to find his Juliet. Help Global Wildlife Conservation find a mate for #Match4Romeo: https://t.co/VncgPgNL55 #FrogFriday pic.twitter.com/Fg8x2JZDb3— Match (@Match) 9 февраля 2018 г.
На странице земноводного говорится, что он "простой парень", который любит проводить вечера дома и есть вкусную еду. Он никогда не был женат и хотел бы завести домашнее животное — улитку или червяка, но боится, что не удержится и съест питомца.
Зоологи также надеются, что когда люди попадут на страницу Ромео, то захотят сделать пожертвование и помочь сохранить вымирающий вид.
В прошлом году ученые завели аккаунт в Tinder последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан.