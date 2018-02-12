22:07 12 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов

Украина избавится от Саакашвили: куда депортируют политика

© Sputnik. Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
42 0 0

После завершения судебных процессов на Украине и принятие решения о том, что Михаил Саакашвили не имеет права на политическое убежище, он может добровольно вернуться только в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой нелегально пересек украинскую границу — Польшу.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве, об этом сообщил член коллеги министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью РИА Новости.

Сторонники М. Саакашвили разбили палаточный городок в центре Киева
© Sputnik. Стрингер
Депутат Рады о Саакашвили: экстрадировать куда угодно

Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни", уточнил депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник, 12 февраля. Политик был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы. Один из адвокатов Саакашвили озвучил свое предположение о том, что политика могут выдворить с Украины. Вместе с тем, свою непричастность к задержанию заявляют в СБ Украины, прокуратуре и миграционной службе. 

По предварительным данным Саакашвили отвезли в аэропорт Киева "Борисполь", с намерением выслать с Украины в Варшаву. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — пояснил член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, процедуры по высылке не займут много времени, поскольку уже есть решения судов.

При этом Геращенко считает Саакашвили "вредным для украинского общества".

Марш сторонников М. Саакашвили в Киеве
© Sputnik. Стрингер
Саакашвили заявил, что считает себя военнопленным

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. 

Генпрокурор страны Юрий Луценко ранее не исключал, что если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище на Украине, возникнет несколько возможностей для него. По его словам, первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть, Польшу.




Главные темы

  • Блины с клубникой
    Клубнично-шоколадное начало масленицы

    Масленица – отличный повод на время забыть о диетах и побаловать себя сытными и вкусными блинчиками. В первый день Масленицы предлагаем простой рецепт шоколадных блинчиков с творогом и клубникой.

    72
  • Беслан Агрба
    Беслан Агрба: будем сотрудничать с другими диаспорами

    Беслан Агрба, который занимает пост председателя правления региональной общественной организации соотечественников из Абхазии "Московская абхазская диаспора" с 2011 года, вновь избран главой диаспоры на состоявшемся 11 февраля в Москве отчетно-выборном собрании общественной организации РОО "Московская Абхазская диаспора".

    129
  • Новая мебель поступила в АГУ
    Расставить мебель: почему учеба в АГУ не началась вовремя

    Начало второго семестра переносится из-за оснащения новой мебелью аудиторий самого большого корпуса АГУ, где расположены филологический, биолого-географический и экономический факультеты.

    129

Орбита Sputnik

  • Пресс-конференция
    Партбилет на стол!

    После проверок политических партий министерством юстиции их число в Южной Осетии сократилось с 15 до девяти.

  • Поезд Азербайджанских железных дорог, фото из архива
    Вагончик тронется

    Добраться поездом из Баку в Тбилиси теперь можно будет еще быстрее. Каким образом этого удалось добиться – в материале Sputnik.

  • McDonald's
    Враг кебаба

    Армения готовится к "вторжению" McDonald's: что говорят по этому поводу местные специалисты и почему считают американский фастфуд "пищевым злом"?

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

  • Продажа бытовой техники
    Информационный вакуум

    В понедельник в Молдове вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

  • Пресс-конференция
    Партбилет на стол!

    После проверок политических партий министерством юстиции их число в Южной Осетии сократилось с 15 до девяти.

  • Поезд Азербайджанских железных дорог, фото из архива
    Вагончик тронется

    Добраться поездом из Баку в Тбилиси теперь можно будет еще быстрее. Каким образом этого удалось добиться – в материале Sputnik.

  • McDonald's
    Враг кебаба

    Армения готовится к "вторжению" McDonald's: что говорят по этому поводу местные специалисты и почему считают американский фастфуд "пищевым злом"?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Клубнично-шоколадное начало масленицы
Шоколадное начало Масленицы: готовим "черное солнце" с клубникой и творогом
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia