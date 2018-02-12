Украина избавится от Саакашвили: куда депортируют политика

После завершения судебных процессов на Украине и принятие решения о том, что Михаил Саакашвили не имеет права на политическое убежище, он может добровольно вернуться только в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой нелегально пересек украинскую границу — Польшу.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве, об этом сообщил член коллеги министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью РИА Новости. © Sputnik. Стрингер Депутат Рады о Саакашвили: экстрадировать куда угодно

Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни", уточнил депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник, 12 февраля. Политик был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы. Один из адвокатов Саакашвили озвучил свое предположение о том, что политика могут выдворить с Украины. Вместе с тем, свою непричастность к задержанию заявляют в СБ Украины, прокуратуре и миграционной службе.

По предварительным данным Саакашвили отвезли в аэропорт Киева "Борисполь", с намерением выслать с Украины в Варшаву. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — пояснил член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, процедуры по высылке не займут много времени, поскольку уже есть решения судов.