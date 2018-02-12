Украина избавится от Саакашвили: куда депортируют политика

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве, об этом сообщил член коллеги министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью РИА Новости.
Михаила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни", уточнил депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник, 12 февраля. Политик был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы. Один из адвокатов Саакашвили озвучил свое предположение о том, что политика могут выдворить с Украины. Вместе с тем, свою непричастность к задержанию заявляют в СБ Украины, прокуратуре и миграционной службе.
По предварительным данным Саакашвили отвезли в аэропорт Киева "Борисполь", с намерением выслать с Украины в Варшаву. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — пояснил член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, процедуры по высылке не займут много времени, поскольку уже есть решения судов.
При этом Геращенко считает Саакашвили "вредным для украинского общества".
Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.
Генпрокурор страны Юрий Луценко ранее не исключал, что если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище на Украине, возникнет несколько возможностей для него. По его словам, первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть, Польшу.