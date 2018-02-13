Третью медаль принесли России керлингисты на Играх-2018

Российские керленгисты завоевали бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Первую медаль в истории российского керлинга и третью медаль сборной России на Играх-2018 завоевали керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, сообщает РИА Новости.

Во вторник в матче за третье место россияне обыграли команду Норвегии со счетом 8:4.

Ранее на Играх-2018 бронзовую медаль в копилку российской сборной принес шорт-трекист Семен Елистратов, серебро завоевали фигуристы в командных соревнованиях.

В матче за золотые медали олимпийского турнира в дабл-миксте встретятся команды Канады и Швейцарии.