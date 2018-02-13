Киут: абхазской продукции на ярмарке "Дары Абхазии" в Томске не было

Информацию в российских СМИ о том, что в Томске изъята большая партия просроченного мяса и мясной продукции, выставленной на ярмарке "Дары Абхазии", прокомментировала Торгово-промышленная палата Абхазии.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Амра Амичба. На ярмарке "Дары Абхазии" в Томске выставлена не абхазская продукция. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила начальник управления по сертификации ТПП Абхазии Лана Киут.

По ее словам, ни один представитель Абхазии в этой ярмарке не участвовал и сертификат происхождения на такую продукцию ТПП не выдавал.

"Таможенный пост "Псоу" тоже такая продукция не пересекала. Наши производители к этому никакого отношения не имеют. Скорее всего, так же, как некоторые выставляют якобы абхазские мандарины, в России под брендом Абхазии реализовывалась мясная продукция. Абхазская продукция пользуется спросом, считается экологически чистой, и недобросовестные производители имя Абхазии используют в этом направлении", — подчеркнула Лана Киут.

Начальник управления по сертификации рассказала, что ТПП Абхазии связалась с организаторами ярмарки и убедилась, что продукция не из Абхазии.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Черкизово" в Абхазии: компания из России начала поставку мясной продукции

"Мы будем продолжать выяснять этот вопрос. Не первый раз информация поступает о том, что якобы абхазские производители участвуют в той или иной выставке. Недавно в Кирове проходила выставка, и нам на почту пришла информация от простого посетителя, что якобы на выставке представители Абхазии выставляют свою продукцию, но видно, что это не абхазская продукция. И цены завышены. Мы начали выяснять этот вопрос, и оказалось, что житель Сочи, он не назвался, а сами организаторы тоже почему-то особо не обладали информацией об участниках, сказал им, что у него есть небольшое производство на территории Сочи, он там производит сыры, молочную продукцию и выставляется на выставках как "Дары Абхазии". Не могу сказать, что это одно и то же лицо. Это, конечно, не проконтролировать, только если сами организаторы повысят требования к участникам", — заметила Лана Киут.

Кроме того, Киут пояснила, что производителей мясных деликатесов на экспорт в Абхазии нет.

"Частные лица, которые коптят мясо, их продукция представлена на нашем рынке. На экспорт такая продукция не идет. У нас животноводство не так развито, у нас на местный рынок не хватает мяса, не то что вывозить на реализацию за пределы Абхазии", — сказала начальник управления по сертификации ТПП республики.

В российских СМИ опубликовали информацию о том, что в Томске изъята большая партия просроченной мясной продукции и двести килограммов мяса, выставленных на ярмарке "Дары Абхазии".