Два спортсмена из России были допущены на ОИ, но приглашение не получили

В числе одобренных Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Играх 389 кандидатур были и конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов, однако "по какой-то причине" в итоговый список допущенных атлетов они не попали.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не оказались по непонятным причинам в итоговом списке атлетов, допущенных до Олимпийских игр-2018, как следует из мотивировочной части решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по 47 россиянам, не получившим приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Р-Спорт. Мотивировочная часть решения CAS опубликована на официальном сайте суда.

Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил группе по рассмотрению приглашений список из 500 спортсменов, которые могли бы их получить. Одобрены были 389 кандидатур, в том числе Грязцов и Попов. В заявку российской команды на Олимпиаду в итоге были включены 169 человек.

Во время слушаний CAS по апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) стороны пришли к выводу, что Грязцов и Попов имеют право участвовать в Олимпиаде. Однако выездное отделение CAS сочло заявки обоих спортсменов спорными.

Пресс-служба МОК заявила, что спортсмены не были включены Олимпийским комитетом России (ОКР) в список российских атлетов, которые должны были получить приглашения на Игры в Пхенчхане.

"Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее CAS отклонил иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиад в Сочи, но впоследствии оправданы.