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Олимпиада 2018. Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп. Финалы

Два спортсмена из России были допущены на ОИ, но приглашение не получили

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Олимпиада-2018 в Пхенчхане (17)
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В числе одобренных Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Играх 389 кандидатур были и конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов, однако "по какой-то причине" в итоговый список допущенных атлетов они не попали.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не оказались по непонятным причинам в итоговом списке атлетов, допущенных до Олимпийских игр-2018, как следует из мотивировочной части решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по 47 россиянам, не получившим приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Р-Спорт. Мотивировочная часть решения CAS опубликована на официальном сайте суда.

Работа ФГУП Антидопинговый центр
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Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил группе по рассмотрению приглашений список из 500 спортсменов, которые могли бы их получить. Одобрены были 389 кандидатур, в том числе Грязцов и Попов. В заявку российской команды на Олимпиаду в итоге были включены 169 человек.

Во время слушаний CAS по апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) стороны пришли к выводу, что Грязцов и Попов имеют право участвовать в Олимпиаде. Однако выездное отделение CAS сочло заявки обоих спортсменов спорными.

Пресс-служба МОК заявила, что спортсмены не были включены Олимпийским комитетом России (ОКР) в список российских атлетов, которые должны были получить приглашения на Игры в Пхенчхане.

"Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее CAS отклонил иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиад в Сочи, но впоследствии оправданы.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (17)



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