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Конькобежный спорт. Чемпионат России. Второй день

Олимпийский комитет России рассказал, почему Грязцов и Попов не попали на ОИ

© Sputnik. Валерий Мельников
Новости
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Конькобежец Грязцов и бобслеист Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018.

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов были допущены до участия в Олимпийских играх-2018, но не вошли в единый итоговый список спортсменов, который был направлен в МОК для получения приглашений на Игры, по критерию спортивных результатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константина Выборнова.

"В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения на Игры, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации на основании полученных от МОК списков формировали уже итоговые составы своих команд по каждому виду спорта, исходя из результатов квалификационных и отборочных соревнований, внутренних критериев и регламентов", — сказал Выборнов.

Грязцов и Попов в числе 47 россиян подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК не приглашать их на Игры, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску.




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