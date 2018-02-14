Бигуаа о Юрии Анчабадзе: украшает научный мир Абхазии и России

Амра Амичба, Sputnik

Ученый Юрий Анчабадзе известен не только в Абхазии, но и за ее пределами, отметил доктор исторических наук, этнолог Валерий Бигуаа.

"Юрий Анчабадзе автор ряда серьезных этнологических исследований. Среди них я бы выделил следующие монографии — "Старый Тбилиси. Город и горожане ХIХ века", написанный в соавторстве с известным ученым Надеждой Волковой, вторая книга — "Этническая история Северного Кавказа. Традиционные институты и их эволюция. Вторая половина ХIХ начала ХХ века". Также темы кандидатской и докторской диссертаций "Быт абхазов во второй половине ХIХ века" и "Политическая культура адыгов: традиционные институты и их эволюция". Адыги наши северокавказские братья и то, что он как исследователь обратил внимание на их традиционный быт, конечно, очень отрадно", — заметил Валерий Бигуаа.

По словам Бигуаа, на абхазскую тематику у Юрия Анчабадзе есть еще ряд этнологических исследований, опубликованных в различных изданиях постсоветского пространства. Значительным он назвал и коллективную монографию "Абхазы", которая вышла под эгидой Российской академии наук, и редактором которой был Юрий Анчабадзе.

"С большим удовольствием хочу отметить, что сегодня Юрий Анчабадзе один и тех ученых-кавказоведов, которые украшают научный мир Абхазии и России. Хочется сказать, что Юрий отличается большой ораторской способностью. Чувствуется школа его великого дяди – первого ректора Абхазского государственного университета, выдающего историка Зураба Анчабадзе. Юрий не только замечательный ученый-этнограф, но и филологи любого уровня могут позавидовать мастерству его пера и умению излагать в научных трудах свою мысль. Он очень красиво пишет", — считает Бигуаа.

Юрий Анчабадзе также помогает коллегам, редактирует их монографии и труды.

"В этом году в "Вестнике антропологии" в Москве в первом и четвертом номерах помещены мои работы. В тексте этих работ есть термины на абхазском языке. Редакция никак не могла разместить текст на полосу, так как у них не было шрифта абхазского. А у Юрия он есть. Прежде чем отправить в редакцию, я отсылаю Юрию текст, он мне вносит правки и затем передает редактору журнала. Вот так он всем помогает, не только мне", — сказал этнолог Валерий Бигуаа.

Бигуаа рассказал, что готовится к изданию книга о выдающемся ученом Шалве Инал-ипа.

"Мы собираемся написать о жизнедеятельности Шалвы Инал-ипа. Непосредственно Юрий этим делом занимается. Но по его просьбе я тоже подготовлю несколько материалов, уже написал о научной деятельности Шалвы Инал-ипа. Я думаю, что в ближайшее время эта книга выйдет", — отметил этнолог.

Валерий Бигуаа вспоминает, что познакомился с Юрием Анчабадзе, когда последний пришел работать в Абхазский институт языка, литературы и истории младшим научным сотрудником.

"Шалва Денисович Инал-ипа привел Юрия в отдел этнографии, которым тогда заведовала Лили Акаба. Тогда он был молодой, после окончания Сухумского пединститута. Работал некоторое время здесь. Пока не поступил в аспирантуру в Москве. Такой стеснительный. Настоящий абхаз, получивший традиционное воспитание. Абхаз должен быть таким, несколько стеснительным перед старшими. Я был на десять лет старше него", — с улыбкой сказал Валерий Бигуаа.

Он отметил превосходные человеческие качества ученого Юрия Анчабадзе.

© Фото: предоставлено Татьяной Гулиа Ветераны абхазской дипломатии: мы работали на победу

"Юрий на редкость отзывчивый, теплый, добрый друг, который может заменить брата. Юрий как природный абхаз, получивший традиционное воспитание, большой патриот своей земли и своего народа. Зрители российских центральных каналов не раз могли наблюдать политические теледебаты с его участием, с какой принципиальностью и глубокими знаниями он защищал национальные интересы Абхазии. Как пламенно выступал, аргументированно, что после него никто не осмеливался сказать слова на тему взаимоотношений Грузии и Абхазии", — подчеркнул Бигуаа.

Юрий Анчабадзе родился 14 февраля 1953 года в Ткуарчале.

Окончил сухумскую среднюю школу № 10 имени Лакоба и историко-филологический факультет Сухумского педагогического института в 1975 году.

В 1975 – 1976, 1977 – 1980 годах – аспирант Института этнографии имени Миклухо-Маклая АН СССР в Москве.

После аспирантуры и защиты кандидатской диссертации преподавал в Абхазском государственном университете, работал в Абхазском институте языка, литературы и истории.

С 1986 года по настоящее время живет в Москве и работает в Институте этнографии – ныне Институте этнологии и антропологии Российской академии наук.

Юрий Анчабадзе активный участник общественно-культурной жизни абхазской диаспоры в Москве, один из основателей Московского общества абхазской культуры "Нарта". Один из создателей Московского исследовательского центра абхазоведения.

В разное время был главным редактором выходившей в Москве газеты "Абхазский вестник" и журнала "Этнографическое обозрение".

Основные исследовательские интересы и опубликованные работы посвящены проблемам этнической и социальной истории народов Кавказа, истории и историографии кавказоведения, этнополитологии.