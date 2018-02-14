Бигуаа о Юрии Анчабадзе: украшает научный мир Абхазии и России

Амра Амичба, Sputnik
Ученый Юрий Анчабадзе известен не только в Абхазии, но и за ее пределами, отметил доктор исторических наук, этнолог Валерий Бигуаа.
"Юрий Анчабадзе автор ряда серьезных этнологических исследований. Среди них я бы выделил следующие монографии — "Старый Тбилиси. Город и горожане ХIХ века", написанный в соавторстве с известным ученым Надеждой Волковой, вторая книга — "Этническая история Северного Кавказа. Традиционные институты и их эволюция. Вторая половина ХIХ начала ХХ века". Также темы кандидатской и докторской диссертаций "Быт абхазов во второй половине ХIХ века" и "Политическая культура адыгов: традиционные институты и их эволюция". Адыги наши северокавказские братья и то, что он как исследователь обратил внимание на их традиционный быт, конечно, очень отрадно", — заметил Валерий Бигуаа.
По словам Бигуаа, на абхазскую тематику у Юрия Анчабадзе есть еще ряд этнологических исследований, опубликованных в различных изданиях постсоветского пространства. Значительным он назвал и коллективную монографию "Абхазы", которая вышла под эгидой Российской академии наук, и редактором которой был Юрий Анчабадзе.
"С большим удовольствием хочу отметить, что сегодня Юрий Анчабадзе один и тех ученых-кавказоведов, которые украшают научный мир Абхазии и России. Хочется сказать, что Юрий отличается большой ораторской способностью. Чувствуется школа его великого дяди – первого ректора Абхазского государственного университета, выдающего историка Зураба Анчабадзе. Юрий не только замечательный ученый-этнограф, но и филологи любого уровня могут позавидовать мастерству его пера и умению излагать в научных трудах свою мысль. Он очень красиво пишет", — считает Бигуаа.
Юрий Анчабадзе также помогает коллегам, редактирует их монографии и труды.
"В этом году в "Вестнике антропологии" в Москве в первом и четвертом номерах помещены мои работы. В тексте этих работ есть термины на абхазском языке. Редакция никак не могла разместить текст на полосу, так как у них не было шрифта абхазского. А у Юрия он есть. Прежде чем отправить в редакцию, я отсылаю Юрию текст, он мне вносит правки и затем передает редактору журнала. Вот так он всем помогает, не только мне", — сказал этнолог Валерий Бигуаа.
Бигуаа рассказал, что готовится к изданию книга о выдающемся ученом Шалве Инал-ипа.
"Мы собираемся написать о жизнедеятельности Шалвы Инал-ипа. Непосредственно Юрий этим делом занимается. Но по его просьбе я тоже подготовлю несколько материалов, уже написал о научной деятельности Шалвы Инал-ипа. Я думаю, что в ближайшее время эта книга выйдет", — отметил этнолог.
Валерий Бигуаа вспоминает, что познакомился с Юрием Анчабадзе, когда последний пришел работать в Абхазский институт языка, литературы и истории младшим научным сотрудником.
"Шалва Денисович Инал-ипа привел Юрия в отдел этнографии, которым тогда заведовала Лили Акаба. Тогда он был молодой, после окончания Сухумского пединститута. Работал некоторое время здесь. Пока не поступил в аспирантуру в Москве. Такой стеснительный. Настоящий абхаз, получивший традиционное воспитание. Абхаз должен быть таким, несколько стеснительным перед старшими. Я был на десять лет старше него", — с улыбкой сказал Валерий Бигуаа.
Он отметил превосходные человеческие качества ученого Юрия Анчабадзе.
"Юрий на редкость отзывчивый, теплый, добрый друг, который может заменить брата. Юрий как природный абхаз, получивший традиционное воспитание, большой патриот своей земли и своего народа. Зрители российских центральных каналов не раз могли наблюдать политические теледебаты с его участием, с какой принципиальностью и глубокими знаниями он защищал национальные интересы Абхазии. Как пламенно выступал, аргументированно, что после него никто не осмеливался сказать слова на тему взаимоотношений Грузии и Абхазии", — подчеркнул Бигуаа.
Юрий Анчабадзе родился 14 февраля 1953 года в Ткуарчале.
Окончил сухумскую среднюю школу № 10 имени Лакоба и историко-филологический факультет Сухумского педагогического института в 1975 году.
В 1975 – 1976, 1977 – 1980 годах – аспирант Института этнографии имени Миклухо-Маклая АН СССР в Москве.
После аспирантуры и защиты кандидатской диссертации преподавал в Абхазском государственном университете, работал в Абхазском институте языка, литературы и истории.
С 1986 года по настоящее время живет в Москве и работает в Институте этнографии – ныне Институте этнологии и антропологии Российской академии наук.
Юрий Анчабадзе активный участник общественно-культурной жизни абхазской диаспоры в Москве, один из основателей Московского общества абхазской культуры "Нарта". Один из создателей Московского исследовательского центра абхазоведения.
В разное время был главным редактором выходившей в Москве газеты "Абхазский вестник" и журнала "Этнографическое обозрение".
Основные исследовательские интересы и опубликованные работы посвящены проблемам этнической и социальной истории народов Кавказа, истории и историографии кавказоведения, этнополитологии.