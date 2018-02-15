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Луна в облаке вулканического пепла вулкана Майон на Филиппинах

Учеными обнаружен супервулкан, способный унести жизни ста миллионов человек

© AP Photo. Bullit Marquez
Новости
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Опасный вулкан содержит 34 кубических километров магмы.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Супервулкан, способный в случае извержения унести жизни 100 миллионов человек, обнаружили у берегов Японии геологи из Университета Кобе, сообщает РИА Новости.

Исследование опубликовано в журнале Scientific repots.

Ученые изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.

Изучив неровности на поверхности морского дна, авторы исследования пришли к выводу, что купол растет. Это, по их мнению, может закончиться мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.

Кроме того, в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к "вулканической зиме" на некоторых территориях Японии. По расчетам ученых, вероятность подобного события составляет 1%.




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