Члены НАТО договорились о "военном Шенгене"

По договоренности глав военных ведомств будет создан командный штаб, направленный на обеспечение переброски сил в Европе. Такой союз позволит упростить и ускорить перемещение войск и вооружений.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса договорились создать министры обороны стран-членов НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

Согласно договоренности глав военных ведомств будет создан командный штаб, направленный на обеспечение переброски сил в Европе. Инициатором создания "военного Шенгена" выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

Ходжес уточняет, что такой союз позволит упростить и ускорить перемещение войск и вооружений.

"Удивительно сложный процесс в ряде стран", — отметил он. Так, к примеру, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

Предложение о создании военного союза поддержали в ряде стран, в том числе Литва, Эстония и Нидерланды.

Вместе с тем наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для переброски войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.