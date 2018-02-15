19:18 15 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Опознание жертв крушения Ан-148 может занять около двух-трех месяцев

© Sputnik. Ilya Pitalev
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (9)
4 0 0

Пробы материала для генетической экспертизы собраны у всех родственников погибших и будут доставлены в Москву.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Опознание жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье может занять два-три месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Максима Соколова.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

"В целом уже забор необходимых материалов для проведения генетических экспертиз практических у всех родственников погибших пассажиров, за исключением иностранца из Швейцарии, произведен", — заявил Соколов.

Эти пробы, по словам министра, доставляются в Москву. "Как правило, этот процесс (опознания — ред.) длится два-три месяца в зависимости от количества фрагментов, их на сегодняшний момент около 2 тысяч", — отметил он.

По данным Соколова, зона поиска фрагментов расширилась до 50 гектаров.

Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (9)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виктор Храпунов с супругой Лейлой, архивное фото
    Ждем с нетерпением!

    Зачем бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова с женой, сбежавших в Швейцарию около десяти лет назад, снова вызвали на допрос в Астану?

  • Мужчина тянет бочок с питьевой водой в селе Нарынской области. Архивное фото
    Три месяца чистоты

    Правительство Кыргызстана проведет национальную кампанию "Чистая жизнь" – какова ее цель, и кто примет в ней участие?

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    Как не стыдно!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

  • Заседание парламента
    Нет доверия!

    Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры.

  • Сотрудники МВД Таджикистана
    Без срока давности

    Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли убийство 18-летней давности – задержан 55-летний подозреваемый.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Движение вверх

    Сборная Узбекистана поднялась сразу на пять позиций в обновленном в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) – как ей это удалось?

  • Статуя Евро у здания Европейского парламента
    На части разорваться

    Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia