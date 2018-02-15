Опознание жертв крушения Ан-148 может занять около двух-трех месяцев

Пробы материала для генетической экспертизы собраны у всех родственников погибших и будут доставлены в Москву.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Опознание жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье может занять два-три месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Максима Соколова.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

"В целом уже забор необходимых материалов для проведения генетических экспертиз практических у всех родственников погибших пассажиров, за исключением иностранца из Швейцарии, произведен", — заявил Соколов.

Эти пробы, по словам министра, доставляются в Москву. "Как правило, этот процесс (опознания — ред.) длится два-три месяца в зависимости от количества фрагментов, их на сегодняшний момент около 2 тысяч", — отметил он.

По данным Соколова, зона поиска фрагментов расширилась до 50 гектаров.