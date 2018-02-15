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Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани

Проект об электронных трудовых книжках подготовят к концу 2018 года в России

© Sputnik. Максим Богодвид
Новости
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Сторонники введения электронных трудовых книжек считают, что база данных упростит доступ к информации, восстановит данные при утере бумажного документа.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Законопроект о внедрении электронных трудовых книжек подготовят к концу 2018 года, об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на площадке Российского инвестиционного форума, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас достаточно плотно пытаемся поправить законодательство, очень аккуратно это делаем, в наших планах к концу 2018 года подготовить законопроект", — заявил Топилин, добавив, что работа идет тяжело.

Ранее, агентство опубликовало данные социологического исследования. Согласно результатам, каждый второй (53%) выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), за полный переход на электронные носители высказываются 18% (среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Питера – 32%, напротив, за сохранение бумажных версий – 19%. 

Сторонники введения электронных трудовых книжек считают, что база данных упростит доступ к информации, восстановит данные при утере бумажного документа.

Противники внедрения данного законопроекта опасаются утери или кражи электронных данных. Подавляющее большинство (69%) граждан, работающих по найму, соглашаются с необходимостью сохранить традиционную форму трудовой книжки, опасаясь возможной утери данных о стаже с электронных носителей.





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