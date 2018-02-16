Пользователи обнаружили символ, выводящий из сторя iPhone

Один символ языка телугу, отправленный на смартфон, нарушает его нормальную работу.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Владельцы устройств на iOS нашли очередную ошибку, выводящую из строя устройства Apple, сообщает РИА Новости.

Первыми на это обратили внимание эксперты портала MobileWorld. Они выяснили, что работе iPhone можно помешать, просто отправив на смартфон СМС с символом из языка телугу (Индия) జ్ఞా — "знак". Устройство ненормально реагирует на сообщение и не дает прочесть его в приложении.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 — Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.

​Кроме того, впоследствии возникают трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почтовые клиенты.

Эксперты предполагают, что единственный способ "починить" смартфон — попросить кого-нибудь отправить еще одно сообщение, уже без знака-"вредителя", а потом почистить диалоги.

В Apple пока не комментировали жалобы пользователей.