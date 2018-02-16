Илон Маск откроет доступ к Интернету для всего мира из космоса

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запросила у властей США разрешение на создание сети спутников для общедоступного интернета.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Генеральный директор компании Tesla Илон Маск планирует вывести на орбиту Земли более 4 тысяч спутников, чтобы обеспечить всю планету доступом к интернету, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на The Guardian.

© AFP 2018/ JIM WATSON Маск об электромобиле Tesla Roadster: движемся к поясу астероидов

Частная космическая компания SpaceX под руководством Маска запросила у правительства США разрешение на создание сети спутников, которая позволит жителям планеты пользоваться высокоскоростным интернетом. Такая система станет альтернативой кабельному, оптоволоконному и другому доступному в настоящее время наземному Интернету.

Изначально компания хочет запустить 800 спутников для создания орбитального цифрового коммуникационного массива, чтобы покрыть интернетом США, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

В январе 2015 года Маск заявил, что стоимость реализации проекта составит не менее 10 миллиардов долларов, 1 миллиард из которых был предоставлен компанией Google.