Побороть грипп за сутки: японские ученые создали лекарство

Эффективность лекарственного средства, пока не появившегося на рынке, была доказана в ходе клинических испытаний.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. В Японии ученые из фармацевтической компании Shionogi разработали препарат балоксавир-марбоксил, одна доза которого излечивает от гриппа за 24 часа, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Lenta.ru.

В испытаниях лекарства приняли участие 1436 человек, больных гриппом. Их разделили на три группы: одним давали плацебо, другим — традиционный препарат против гриппа осельтамивир, а третьих пациентов лечили новым препаратом балоксавир-марбоксил.

По итогам испытаний оказалось, что первая группа смогла излечиться за 96 часов, у людей из второй группы на восстановление ушло 72 часа, а участники третьей группы снова встали на ноги уже через 24 часа.

Ожидается, что уникальное лекарство от гриппа поступит в продажу уже в 2019 году.