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Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия

МОК о нарушении антидопинговых правил россиянином на ОИ: принято к сведению

© Sputnik. Владимир Песня
Новости
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (23)
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В случае подтверждения результатов допинг-тестирования керлингиста Крушельницкого, дело будет рассматривать группа по осуществлению проекта по OAR, которая представит доклад исполкому МОК по завершении Игр, заявили в МОК.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что принял к сведению информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны российского спортсмена на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье пресс-атташе команды Олимпийские спортсмены из России (OAR) Константин Выборнов сообщил, что российский спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пхенчхане.

"Допинг-тестирование и санкции на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не зависят от МОК. Поэтому МОК не может сообщать об отдельных случаях, пока процедура еще продолжается. Однако мы принимаем к сведению заявление представителя делегации OAR", — говорится в заявлении МОК, текст которого опубликован в официальном микроблоге организации в Twitter.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний. Сам спортсмен заявил РИА Новости, что "не в курсе всего этого". Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (23)



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