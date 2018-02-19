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Массовое отравление людей некачественной водой в Махачкале

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Кизляре

© Фото: NewsTeam
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Патриарх Кирилл назвал произошедшее накануне в Кизляре провокацией, направленной на обострение отношений между православными и мусульманами.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. В больнице находятся четверо пострадавших после стрельбы у храма в Кизляре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

"Состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое, им сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских средней степени тяжести, у них ранения нижних конечностей, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции
© Sputnik. Дмитрий Степанов
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Накануне в Кизляре мужчина открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. Погибло пять человек. Нападавшим оказался 22-летний местный житель Халил Халилов. Он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать. Нападавшего ликвидировала полиция. Правительство Дагестана выделит семьям погибших по пятьсот тысяч рублей.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Расследование под личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что нападение могло быть спланировано заранее. Целью организаторов, по его мнению, была дестабилизация обстановки в Дагестане.




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