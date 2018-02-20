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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса

Пресс-служба президента Украины
Новости
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Для вступления в силу документ должен быть опубликован в официальном издании — газете "Голос Украины".

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Закон о реинтеграции Донбасса был подписан на заседании военного кабинета президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РИА Новости.

Порошенко заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева и поручил министру обороны и начальнику Генштаба подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции на востоке страны и по кандидатуре командующего объединенными силами.

В тексте, одобренного Верховной радой 18 января, закона Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.




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