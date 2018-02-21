Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег, сообщает Sputnik Узбекистан.

Разработка документа предусмотрена постановлением президента Узбекистана, подписанным в понедельник.

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Кроме того, президент республики Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018 года.

Президент поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких, как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года.

Ранее представители Центрального банка Узбекистана негативно высказывались по отношению к виртуальным деньгам, называя их инструментом финансирования терроризма.

При этом премьер-министр Абдулла Арипов, недавно выступая в Казахстане на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", высказался в пользу применения странами Центральной Азии технологии блокчейна.