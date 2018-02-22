Новые правила техосмотра для автомобилистов вступили в силу в России

Постановление правительства России обязывает автомобилистов иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу с 22 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.

Помимо необходимости иметь аптечку, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Теперь запрещены бесцветные или окрашенные оптические детали и тонирование фар, автомобилистам нельзя снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Операторов, разрешивших эксплуатацию не прошедших техосмотр автомобилей, предлагают штрафовать на 10 тысяч рублей. За те же действия, совершенные группой лиц по сговору, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают наказывать штрафами в размере 800 рублей.