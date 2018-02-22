Почти 80 процентов автоподхода к мосту через Керченский пролив готово

Автоподход, соединяющий мост с трассой "Таврида", представляет собой четырехполосную дорогу, протяженностью 8,6 километра и включает в себя три путепровода.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Автомобильный подход к мосту через Керченсикий пролив готов на 77 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Госкомитета дорожного хозяйства республики Сергея Карпова.

"На сегодняшний день общая готовность автоподхода составляет 77%. Движение по нему будет запущено одновременно с пуском движения по Крымскому мосту в декабре 2018 года", — приводит слова Карпова пресс-служба комитета.

Автоподход включает в себя три путепровода. В их числе один тоннельного типа. Готовность этих объектов составляет от 22% до 72%.

Длина моста, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров. Ввести мост в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года.