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Строительство Керченского моста в Крыму

Почти 80 процентов автоподхода к мосту через Керченский пролив готово

© Sputnik. Георгий Зимарев
Новости
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Автоподход, соединяющий мост с трассой "Таврида", представляет собой четырехполосную дорогу, протяженностью 8,6 километра и включает в себя три путепровода.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Автомобильный подход к мосту через Керченсикий пролив готов на 77 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Госкомитета дорожного хозяйства республики Сергея Карпова. 

"На сегодняшний день общая готовность автоподхода составляет 77%. Движение по нему будет запущено одновременно с пуском движения по Крымскому мосту в декабре 2018 года", — приводит слова Карпова пресс-служба комитета.

Автоподход включает в себя три путепровода. В их числе один тоннельного типа. Готовность этих объектов составляет от 22% до 72%.

Длина моста, который соединит Крым и Краснодарский край,  составит 19 километров. Ввести мост в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года.




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