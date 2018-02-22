Нормы похищения невесты: что предлагают адвокаты в Казахстане

В Казахстане адвокаты предлагают законодательно прописать норму о похищении невесты, чтобы дифференцировать это деяние от похищения с целью эксплуатации и из корыстных побуждений.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Дело о похищении девушки мужчиной и четырьмя его друзьями в Уральске стало поводом разгоревшейся дискуссии в обществе "Адвокаты Казахстана", сообщает Sputnik Казахстан. Молодой человек "в погоне" за счастьем оказался в тяжелой ситуации — невеста сумела вызвать полицию и довести дело до суда. Юноше теперь грозит реальный срок по статье "Похищение человека группой лиц" — от семи до 12 лет.

Адвокаты Казахстана уверены в необходимости появления в Уголовном кодексе Казахстана отдельной статьи, связанной с похищением невест.

"Хочу прояснить ситуацию в связи с моим комментированием кейса коллеги, связанного с похищением невесты. Я действительно считаю, что для Уголовного кодекса Казахстана необходимо законодательное закрепление такой нормы права, как "похищение с целью вступления в брачные отношения", возможно, в виде квалифицирующего признака, возможно, отдельной статьей по примеру Кыргызстана", — сказала адвокат.

По словам юриста, в рамках Уголовного кодекса Кыргызстана наказание за такое преступление — лишение свободы сроком до 10 лет.

"В нынешнем Уголовном кодексе Казахстана существует статья 125 — "Похищение человека", и только два квалифицирующих признака, определяющих цель преступления, это: "из корыстных побуждений" и "похищение с целью эксплуатации похищенного", — отмечает Токаева.

В связи с тем, что похищение невесты имеет другую цель, а такие случае в Казахстане дело не редкое, правильней самостоятельно определить состав преступления с указанием цели — похищение с целью вступления в брачные отношения против воли.

Юристы считают, что за основу можно было взять опыт Кыргызстана. "Лишение свободы сроком до 10 лет, в зависимости от того, каким способом оно было совершено", — считает адвокат.

Но самым важным Асель Токаева считает само присутствие такой нормы в Уголовном кодексе Казахстана, которое эффективно предупреждало бы совершение преступлений, связанных с укладом семейно-брачных отношений.

"Визуализация действий и наличие неотвратимого наказания за похищение невесты против ее воли повлияло бы на количество преступлений, и, таким образом, мы смогли бы окончательно избавиться от пережитков прошлого. Женщины всего Казахстана почувствовали бы поддержку прав женщин со стороны государства", — подчеркивает адвокат.

По словам Токаевой, в соседнем Кыргызстане есть норма, не только самостоятельно определяющая похищение невесты, но и уголовная ответственность за принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с несовершеннолетним и принуждение лица к вступлению в брак, либо принуждение к продолжению брака, заключенного принудительно, либо к принуждению вступить в сожительство

Открытое обращение коллегии адвокатов Казахстана в обществе вызвало большой резонанс, однако сами правозащитники надеются на то, что данному вопросу в будущем будет уделено должное внимание и станет началом перемен в законодательной инициативе.