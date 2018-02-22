Республиканский турнир по боксу проходит в Очамчыре

Более 150 спортсменов со всех городов и районов Республики Абхазия примут участие в Республиканском турнире по боксу в Очамчыре.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканский турнир по боксу, приуроченный ко Дню защитника Отечества, открылся в Очамчыре в четверг 22 февраля, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди оглы.

"Турнир, в котором принимают участие более 150 детей в возрасте от 11 и до 14 лет со всех городов и районов Абхазии, организован РДЮСШ бокса, борьбы, тяжелой атлетики. Турнир пройдет с 22 по 23 февраля включительно", — рассказал Карди оглы.

В турнире разыграют три основных приза – это кубок за "лучшего боксера", "лучшая техника" и "за волю к победе".

В первый день соревнования определятся победители младшей возрастной категории, а имена победителей среди более взрослых боксеров назовут в финальный день турнира. Главный судья республиканского турнира по боксу Альберт Карди оглы.