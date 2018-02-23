Кадыров заявил, что Чечня единственная в мире победила терроризм

Борьбу с международным терроризмом, в частности в Чечне, начал первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, сообщил Рамзан Кадыров.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика является "единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм", сообщает РИА Новости.

Об этом Кадыров заявил в четверг на торжественном вечере, приуроченном ко Дню защитника Отечества.

"Это день тех, кто верой и правдой служит нашей Родине — России. Ради мира на чеченской земле, целостности и единства России отдали свои жизни первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его соратников. Он начал борьбу с международными террористами и при поддержке президента России Владимира Путина спас чеченский народ от уничтожения, а страну — от развала. Сегодня Чеченская республика является единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм", — цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Чечни отметил, что и сегодня военные полицейские из республики, находящиеся в Сирии, с честью выполняют миротворческую миссию, связанную с поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения в регионе.

В марте 2017 года шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов.