Врачи удалили опухоль мозга, которая оказалась больше головы

Опухоль у 31-летнего Сантала Пала начала развиваться еще три года назад, но никто из врачей не рисковал браться за такую сложную операцию.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Мумбайские хирурги удаляли опухоль мозга массой 1,8 килограма шесть часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hindu.

По словам, нейрохирурга Тримурти Надкарни, не исключено, что эта опухоль стала самой большой в мире — размерами она превосходила голову пациента.

“The tumour was much bigger than his head, protruded from the skull and his scalp grew over it” https://t.co/mfSCGuFeKP — The Hindu (@the_hindu) 22 февраля 2018 г.

Из-за болезни Сантала Пал потерял зрение, однако врачи надеются, что после удаления опухоли он снова сможет видеть. Сейчас он восстанавливается после операции, его жизни ничто не угрожает.