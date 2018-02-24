Ученые выяснили, кем были первые художники

Примерно 65 тысяч лет назад не кроманьонцами, а неандертальцами были нарисованы самые древние образцы наскальной живописи из Испании, это доказала повторная датировка.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Это в очередной раз опровергает миф о "неотесанности" первых аборигенов Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научные статьи в журналах Science и Science Advances.

"Многие из моих коллег были просто поражены этими открытиями. Многие антропологи раньше считали наскальную живопись одной из тех вещей, которые разделяют современных людей и неандертальцев. Это открытие заметно сокращает разрыв между нами и нашими древними кузенами, но не ликвидирует его", — прокомментировал открытие Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin), известный антрополог из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Неандертальц может все что угодно



На самом деле, как сегодня считают палеонтологи и антропологи, изобразительное искусство зародилось как минимум 100 тысяч лет назад, еще до исхода человека из Африки, просто рисунки тех времен не дожили до нас из-за экваториального климата и их почтенного возраста. К примеру, в 2011 году ученые нашли предположительную "палитру" – раковину моллюска, покрытую краской — и рабочие инструменты древних художников возрастом в 100-150 тысяч лет, проводя раскопки в пещере Бломбос в ЮАР.

© Фото: J. Zilhão Ракушки, игравшие роль палитр для неандертальских художников из пещеры Авионес

Алистер Пайк из Бристольского университета (Великобритания) и его коллеги нашли первые однозначные доказательства того, что неандертальцы действительно обладали не менее продвинутым интеллектом, чем кроманьонцы, и умели рисовать, изучая живопись и артефакты, найденные в пещерах Ла Пасьега, Мальтравьесо и Ардалес на северо-востоке, западе и юге Испании.

Шесть лет назад Пайк и его коллеги заметили, что на поверхности многих рисунков возникает тонкая пленка из известняка и других минералов, внутри которой содержатся небольшие вкрапления атомов урана, которые постепенно распадаются и превращаются в торий. Оба этих металла вымываются из подобной пленки с разной скоростью, что позволяет очень точно вычислить время ее формирования, измерив их доли в нижних и верхних слоях известковых отложений.

Первые живописцы Европы

Как отмечают ученые, найти подобные пленки в трех испанских пещерах было невероятно сложно – этому мешало и отсутствие крупных источников воды внутри них, а также то, что подобные отложения крайне сложно отделить от стены, не повредив рисунок. Тем не менее, сделать это удалось, и первые же замеры долей урана и тория указали на невероятный факт – оказалось, что все картины в этих трех пещерах были написаны их обитателями 65-74 тысячи лет назад.

"Подобные даты говорят нам о том, что эта живопись была нарисована примерно за 20 тысяч лет до того, как в Европе появились первые люди современного типа. Поэтому мы можем с уверенностью говорить о том, что авторами этих рисунков являются неандертальцы", — поясняет Пайк.

© Фото: Pedro Sauro Рисунки в пещере Эль Кастильо

Это, как считают Пайк и его единомышленники, говорит о том, что неандертальцы обладали ничуть не менее продвинутым интеллектом и культурой, чем кроманьонцы, и не были "неотесанными чурбанами", как считали некоторые антропологи раньше.

В свою очередь, Ублин и многие другие скептики, как передает пресс-служба Science, не согласны с этим – в таком случае, по его мнению, ученые не смогут объяснить, почему неандертальцы исчезли и почему современные люди победили в конкурентной борьбе с ними. Тем не менее, он подчеркивает, что о не сомневается в датировках Пайка и его коллег и считает, что они будут признаны одним из важнейших открытий года в палеонтологии и антропологии.