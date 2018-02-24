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Экспедиция ЦЕИ РАН нашла мумию с золотой маской в Фаюмском оазисе

Крупнейшее открытие последних лет: ученые обнаружили некрополь в Египте

© Sputnik. Ксения Никольская
Новости
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Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Восемь гробниц с сорока саркофагами обнаружили археологи в крупном некрополе в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.

По его словам, в некрополе помещены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе, драгоценности и погребальные статуэтки.




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