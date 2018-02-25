Флага России не будет на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет проголосовал за скорейшее снятие дисквалификации Олимпийского комитета России, но только после закрытия зимних Игр-2018 и проверки допинг-проб.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. По данным пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК), команда олимпийских спортсменов из России так и не превратится в российскую Олимпийскую команду на церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Спортсмены из России выйдут на церемонию закрытия под олимпийским флагом, который понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018. Тот же волонтер был знаменосцем команды олимпийцев из России и на открытии зимних Игр-2018.

Тем не менее, члены МОК на сессии организации в Пхенчхане единогласно проголосовали за скорейшее снятие дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), но только после закрытия Олимпиады и анализа всех допинг-проб россиян.

Именно два допинговых случая, которые произошли с россиянами в ходе Олимпиады, послужили поводом к тому, что МОК не снял дисквалификацию с ОКР.

"Исполком решил не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия. Делегация ОАР выполнила требования исполкома МОК, но два допинговых случая повлияли на решение не снимать отстранение. Исполком МОК рассмотрит снятие отстранения после того, как антидопинговый юнит подтвердит, что других антидопинговых нарушений на Олимпийских играх-2018 нет", — заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее сообщалось, что положительный результат дала допинг-проба призера ОИ-2018 российского керлингиста Александра Крушельницкого. В организме Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Результат спортсмена на Играх был аннулирован.

© Sputnik. Александр Вильф МОК рассмотрит частичное снятие санкций с Олимпийского комитета России на ОИ

Также запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Есть сведения, что это некий сердечный препарат, который попал в организм бабслеистки через капли для носа. В Пхенчхане Надежда Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане начнется в воскресенье 25 февраля в 13.00 по Риге.